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九龍新盤｜KOKO RESERVE樓書曝光 單位擬招標發售
25 分前
九龍新盤｜KOKO RESERVE樓書曝光 單位擬招標發售
會德豐地產藍田KOKO RESERVE最新已上載售樓說明書，常務董事黃光耀表示，示範單位將於本周五(10月1日)率先開放予VIP參觀，本周末正式對外開放。
黃光耀稱，KOKO RESERVE備有一個三房示範單位，實用面積828方呎；而項目為三個期數中最臨海、私隱度最高的一期，加上單位數量不多，只提供82伙，計劃以招標形式發售。
他續稱，KOKO RESERVE定價會參考KOKO HILLS第一期，後者特色戶成交呎價最高約3萬元，由於KOKO RESERVE供應少而單位面積較大，故有望挑戰新高。至於客源主要來自港島東及九龍東，KOKO RESERVE預計關鍵日期為明年9月底。
標準單位涉71伙 主打兩房及三房
總經理(市務)陳惠慈指，KOKO RESERVE標準單位涉71伙，當中24伙兩房開放式廚房連儲物室單位，實用面積504至525方呎；34伙三房套工作間連洗手間單位，實用面積765至896方呎；12伙四房雙套工作間連洗手間單位，實用面積1,172至1,175方呎。
項目另提供11伙特色單位，其中5伙平台特色單位，由兩房至四房，實用面積由483至1,121方呎；1伙四房雙套平台複式單位，實用面積1,687方呎，以及5伙天際複式單位，實用面積1,755至1,992方呎。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/九龍新盤｜koko-reserve樓書曝光-單位擬招標發售-286435