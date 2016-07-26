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九龍新盤｜KOKO RESERVE首批料推三房大單位招標
2 小時前
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樓市樓價一手新盤KOKO RESERVE藍田會德豐地產黃光耀陳惠慈楊偉銘天際複式單位招標
九龍新盤｜KOKO RESERVE首批料推三房大單位招標
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黃光耀(中)透露，KOKO RESERVE首批會以700方呎以上的三房大單位為主，目標客群為家庭客及換樓客。(蘇文傑攝)

會德豐地產藍田KOKO RESERVE日前已上載售樓說明書，常務董事黃光耀表示，最快今明兩日公布首張銷售安排，傾向以招標形式發售。以全盤82伙計，料首批最少推30伙。他透露，首批會以700方呎以上的三房大單位為主，目標客群為家庭客及換樓客。

總經理(市務)陳惠慈指，KOKO RESERVE採低至3梯6伙低密度設計，為整個項目最臨海、私隱度最高的一期。標準單位涉71伙，提供兩房至四房戶型，單位實用面積由504至1,175方呎。另有11伙特色單位，實用面積由483至1,992方呎。大部分單位採玻璃幕牆設計，採光度高，可盡覽維港景致。層與層之間高度達3.45米，空間感十足。

天際複式單位實用面積1992方呎

總經理(業務拓展)楊偉銘特別介紹KOKO RESERVE僅提供1伙的天際複式單位，為第1座17及18樓E室，屬四房雙套及工作間連洗手間，實用面積1,992方呎，天台面積879方呎，平台面積403方呎，為項目最大面積之單位。單位享開闊維港海景，客飯廳面寬10米，可盡覽維港景致。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/九龍新盤｜koko-reserve首批料推三房大單位招標-286833
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