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二手數據｜十大屋苑上月買賣登記今年低 兩個原因影響……
3 小時前
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二手數據｜十大屋苑上月買賣登記今年低 兩個原因影響……
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分析指，上月二手買賣登記大跌，顯示樓價成功向上破頂後，買家追價困難；圖為天水圍樓景。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，8月十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記錄得313宗，總值27.18億元，較7月的356宗及31.98億元，分別下跌12.1%及15%，為去年12月的275宗及22.84億元之後，創8個月新低。

他表示，上月登記反映7月期間市況，顯示樓價成功向上破頂後，買家追價困難，以致二交投手放緩，加上一手上車新盤推售搶去二手購買力，影響傳統屋苑買賣連續兩個月回落。

在十大屋苑中，上月嘉湖山莊錄得最多買賣登記，錄46宗，總值2.78億元。沙田第一城錄43宗，排名第二位，總值2.69億元。美孚新村及麗港城同樣錄38宗，並列第三位，分別總值3.32億元及3.16億元。其餘6個屋苑上月的二手買賣登記為：黃埔花園(37宗，3.68億元)、海怡半島(34宗，4.09億元)、太古城(25宗，2.86億元)、康怡花園(23宗，2.05億元)、杏花村(18宗，1.56億元)及匯景花園(11宗，1億元)。

7屋苑報跌 太古城最急

上月亦有7個屋苑的買賣登記宗數，較7月錄得跌幅。當中，太古城的宗數跌幅最顯著，按月急降40.5%。杏花村及海怡半島的宗數按月同樣下跌33.3%。嘉湖山莊、美孚新村、沙田第一城及黃埔花園的買賣宗數，分別按月減少16.4%、13.6%、8.5%及5.1%。相反，康怡花園、麗港城及匯景花園的買賣宗數卻錄得超過一成升幅，分別按月上升15%、46.2%及1.2倍。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手數據｜十大屋苑上月買賣登記今年低-兩個原因影響……-283349
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