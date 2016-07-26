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二手速遞｜九龍居屋搶手！采頤花園三房呎售近1.3萬
1 小時前
二手速遞｜九龍居屋搶手！采頤花園三房呎售近1.3萬
新一批「白居二」買家積極入市，樓市氣氛暢旺，九龍區居屋受追捧！世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，新蒲崗居屋采頤花園12座中層C室，實用面積約591方呎，三房兩廳間隔，座向南面，外望內園景。原開價759萬元，經議價後僅減3萬元，以756萬元(居二市場價)沽出，實用面積呎價約12,792元。
據了解，原業主於2000年購入單位，當時作價147萬元(未補地價)，持貨21年至今沽出，帳面大賺609萬元，單位期內升值約4.1倍。
富榮花園海景兩房居二市場540萬成交
此外，世紀21家天下物業富榮花園分行經理黎振傑指，旺角富榮花園10座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，座向西面，望遠海景，以540萬元(居二市場價)易手，實用面積呎價約12,529元。
據了解，原業主早於1998年11月以149.6萬元(未補地價)購入單位，持貨22年多至今轉售，帳面獲利390.4萬元或約2.6倍離場。
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