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二手速遞｜低水屋苑搶手！放盤不足24小時獲上車客承接
2 小時前
二手速遞｜低水屋苑搶手！放盤不足24小時獲上車客承接
中原地產荃灣海之戀第二分行B組分行經理林恩信表示，新盤熱賣帶動下，二手市場交投氣氛亦造好，低水屋苑更加搶手。荃灣翠豐臺一個兩房單位，放盤不足24小時，火速以700萬元沽出。
翠豐臺5座低層D室 實用面積約449方呎，兩房間隔。業主日前晚上放盤，有買家得知有新放盤，隨即於翌日早上睇樓，並一睇即中，即場決定入市。原叫價710萬元，減價10萬元，以700萬元成交，折合實用呎價約15,590元。
林恩信指，買家為上車客，心儀單位享翠綠清靜山景，間隔實用，屋苑亦自設大型會所，管理費便宜，睇樓一段時間，見難得有合適放盤，於是即睇即買。原業主於2004年以168萬元購入單位，持貨約17年，帳面獲利532萬元，單位期內升值約3.2倍。
星匯居本月開齋
利嘉閣地產皇牌屋苑昇悅居分行聯席董事李啟昌表示，長沙灣星匯居1座中高層C室，實用面積約522方呎，兩房間隔，景觀開揚。單位放盤約3星期，原叫價880萬元，經議價後減價15萬元，至865萬元沽出，折合實用面積呎價約16,571元。
李啟昌稱，上述為星匯居本月首宗二手成交個案。買家為外區客，見屋苑低水，且鄰近「四小龍」，交通方便，見價錢合理便拍板買入。據悉，原業主於2017年5月以約750萬元購入單位，持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約115萬元或約15%。至於星匯居現時有約25個單位放售，叫價由720萬元起。
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