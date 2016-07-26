地產
二手速遞｜元朗周末18宗成交 YOHO屋苑受追捧
1 小時前
二手速遞｜元朗周末18宗成交 YOHO屋苑受追捧
大市利好消息多，增添買家入市動力。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區於剛過去的周末連錄18宗二手成交，包括Grand YOHO 1座高層H室，實用面積約499方呎，兩房間隔。原叫價900萬元，議價後減7萬元，以883萬元沽出，折合實用呎價約17,695元。
王勤學透露，買家為用家，鍾情單位企理實用，加上屋苑位置方便，睇樓後快速拍板購入。原業主於2016年10月以791.31萬元一手買入單位，持貨近5年轉售，帳面獲利91.69萬元或12%。
王勤學補充，元朗區本月累錄約72宗二手買賣成交，當中Grand YOHO佔5宗，平均實用呎價約18,000元。
上車客即睇即買兩房
另外，中原地產元朗教育路分行分區營業經理溫旭銘表示，YOHO Town 9座中層E室，實用面積約422方呎，兩房間隔。原叫價750萬元，議價後減17萬元，以733萬元成交，折合實用呎價約17,370元。
買家為上車客，見大市持續向好，對後市充滿信心，遂把握低息環境置業，見上址企理實用，又可做高成數按揭，即場還價入市。原業主於2012年3月以280萬元購入單位，現沽出單位，帳面獲利453萬元，單位9年間升值約1.6倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜元朗周末18宗成交-yoho屋苑受追捧-275488