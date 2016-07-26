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二手速遞｜元朗尚悅兩日5宗成交！兩房628.8萬轉手
1 小時前
二手速遞｜元朗尚悅兩日5宗成交！兩房628.8萬轉手
二手成交價量齊升，後市看好，買家恐遲買會貴，紛紛加速入市。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅於剛過去的周末連錄5宗成交，包括12座中層C室，實用面積約443方呎，兩房間隔，享開揚景致。原叫價630萬元，議價後以628.8萬元易手，平均實用呎價約14,194元。原業主於2013年2月以393萬元一手買入單位，現轉手帳面獲利235.8萬元，單位8年升值約60%。
王勤學指，屋苑亦錄得極低層單位成交，1座最低層一個兩房單位，實用面積約424方呎。原叫價578萬元，微減2萬元，以576萬元沽出，平均實用呎價約13,585元，屬同類單位市場價。原業主於2018年4月以536萬元買入單位，現轉手帳面獲利40萬元或約7.5%。
王勤學補充，尚悅本月累錄16宗成交，快將追平上月全月21宗紀錄，平均實用呎價約14,236元，按月升幅約1.1%。
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