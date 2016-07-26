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二手速遞｜元朗居屋雙破頂！買家鍾情兩大原因……
7 分前
二手速遞｜元朗居屋雙破頂！買家鍾情兩大原因……
居屋再現新高價成交！利嘉閣地產皇牌屋苑元朗-朗屏站分行助理分區經理梁灝義表示，元朗宏富苑高層3室，實用面積約434方呎，兩房間隔，外望市景。單位由5月初開始放盤，原叫價520萬元，經議價後減價20萬元或近4%，至500萬元沽出，折合實用面積呎價約11,521元，成交價及呎價均創屋苑歷史新高。
梁灝義透露，買家鍾情單位位處高層，而且有裝修設計。據悉，原業主於2017年5月以約244.8萬元購入單位，持貨4年，現轉手帳面獲利約255.2萬元，物業期內升值約1倍。至於宏富苑現時僅有1個單位放售，叫價由493萬元起。
青泰苑本月開齋！「真盤源」覓得獨家海景筍盤
另外，青衣居屋青泰苑錄得本月首宗二手成交。利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-青衣海欣花園分行經理梁均耀指，旗下物業顧問李越男透過該行「真盤源」平台促成青泰苑C座高層08室，實用面積約401方呎，採兩房間隔，望開揚景觀，以560萬元沽出，折合實用面積呎價約13,965元。
梁均耀表示，買家為同區分支家庭，被「真盤源」平台上的獨家筍盤吸引，隨即聯絡代理約睇樓，終促成交易。據了解，原業主在1987年12月以約24.6萬元(未補地價)買入單位，持貨至今約34年，帳面大賺535.4萬元或近22倍。
至於青泰苑現時約有17個放盤提出，叫價由568萬元起。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜元朗居屋雙破頂！買家鍾情兩大原因……-274852