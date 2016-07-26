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二手速遞｜元朗市況暢旺！用家議價4%購譽88三房
1 小時前
二手速遞｜元朗市況暢旺！用家議價4%購譽88三房
大市穩步向好，新盤熱賣，增強買家置業信心。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區二手市況持續暢旺，譽88錄得本月首宗成交，單位為1座低層D室，實用面積約621方呎，三房間隔，外望開揚景致。原叫價848萬元，最後減價30萬元或近4%，以818萬元易手，折合實用呎價約13,172元。
王勤學透露，買家為用家，鍾情屋苑樓齡新，上址間隔四正實用，景致開揚，一睇即中，業主亦肯減價，立即承接。原業主於2016年7月以590萬元購入上址，持貨5年轉售，帳面獲利228萬元，期內升值約39%。
朗屏8號兩房零議價易手
另外，王勤學稱，朗屏8號2座高層H室，實用面積約481方呎，兩房間隔，設有開房式廚房。叫價800萬元，成功「零議價」沽出，平均實用呎價約16,632元。
王勤學續稱，原業主於2016年9月以595.8萬元一手購入，持貨不足5年轉售，帳面獲利204.2萬元或約34%。
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