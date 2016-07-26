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二手速遞｜元朗YOHO Midtown三房單日2宗逾千萬成交
2 小時前
二手速遞｜元朗YOHO Midtown三房單日2宗逾千萬成交
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，近期市場正面消息增多，二手市場開始缺盤，買家紛紛加速入市。元朗市中心YOHO系列屋苑成交保持活躍，最近3日連錄8宗買賣，包括2宗逾千萬元成交。
王勤學指，YOHO Midtown 2座中層D室，實用面積約972方呎，三房套房連士多房間隔，向正南，享開揚景致。原叫價1,600萬元，最終減價40萬元，以1,560萬元沽出，實用呎價約16,049元。原業主於2017年5月以1,338萬元買入單位，現轉手帳面獲利222萬元或約17%離場。
另外，屋苑同日亦錄7座低層D室成交，實用面積約901方呎，三房套房連儲物房及工人房間隔，以1,218萬元沽出，折合實用呎價約13,518元。原業主於2012年12月以735萬元買入單位，現轉手帳面賺483萬元或約66%離場。
王勤學補充，YOHO Midtown本月錄得6宗成交，兩房及三房成交各半，平均實用呎價約16,680元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜元朗yoho-midtown三房單日2宗逾千萬成交-272963