Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
二手速遞｜兩房零議價破頂！元朗本月速錄31宗成交
1 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手元朗屯馬綫YOHO尚悅新高零議價呎價中原地產
二手速遞｜兩房零議價破頂！元朗本月速錄31宗成交
news-images
YOHO Midtown兩房折合實用呎價約17,978元。(資料圖片)

元朗區受惠屯馬綫通車，交投氣氛造好。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，7月份該區已暫錄31宗二手成交，剛過去的周末，市中心YOHO系列屋苑連錄4宗成交，包括YOHO Midtown一宗兩房單位破頂價售出。

YOHO Midtown 9座高層F室，實用面積約534方呎，兩房間隔，向內園及會所，成功零議價960萬元沽出，屬屋苑兩房單位新高，折合實用呎價約17,978元。原業主於2018年3月以820萬元買入單位，持貨3年轉售，帳面獲利140萬元或約17%。

至於其餘3宗成交均屬於Grand YOHO，包括10座低層A室，實用面積約539方呎，兩房間隔。原叫價958萬元，議價後以923萬元易手，折合實用呎價約17,124元。原業主於2016年9月以695.28萬元一手買入單位，持貨近5年，現轉售帳面賺227.72萬元或約33%。

news-images
Grand YOHO於剛過去的周末連錄3宗成交。(資料圖片)

尚悅呎價按月走高

區內大熱上車屋苑之一的尚悅，亦單日連錄3宗交投。王勤學指，單位為10座高層E室，實用面積約357方呎，兩房間隔。原叫價550萬元，微減2萬元，即以548萬元成交，折合實用呎價約15,350元。

原業主於2017年5月以435.5萬元買入單位，持貨4年轉售，帳面獲利112.5萬元或約26%。王勤學續指，尚悅上月錄得23宗成交，本月市況靠穩造好，暫錄3宗成交；平均實用呎價約14,421元，較上月升約2.8%。

news-images
尚悅本月平均實用呎價約14,421元，呎價較上月升約2.8%。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜兩房零議價破頂！元朗本月速錄31宗成交-274547
#Hashtags
樓市樓價二手元朗屯馬綫YOHO尚悅新高零議價呎價中原地產
Am730

二手速遞｜移民急售！北角煙花海景三房減76萬易主

二手速遞｜單位筍兼減價51萬！換樓客考慮10分鐘即拍板

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
二手速遞｜移民急售！北角煙花海景三房減76萬易主
Am730
Am730
二手速遞｜單位筍兼減價51萬！換樓客考慮10分鐘即拍板
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多