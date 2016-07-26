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二手速遞｜兩房零議價破頂！元朗本月速錄31宗成交
1 小時前
二手速遞｜兩房零議價破頂！元朗本月速錄31宗成交
元朗區受惠屯馬綫通車，交投氣氛造好。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，7月份該區已暫錄31宗二手成交，剛過去的周末，市中心YOHO系列屋苑連錄4宗成交，包括YOHO Midtown一宗兩房單位破頂價售出。
YOHO Midtown 9座高層F室，實用面積約534方呎，兩房間隔，向內園及會所，成功零議價960萬元沽出，屬屋苑兩房單位新高，折合實用呎價約17,978元。原業主於2018年3月以820萬元買入單位，持貨3年轉售，帳面獲利140萬元或約17%。
至於其餘3宗成交均屬於Grand YOHO，包括10座低層A室，實用面積約539方呎，兩房間隔。原叫價958萬元，議價後以923萬元易手，折合實用呎價約17,124元。原業主於2016年9月以695.28萬元一手買入單位，持貨近5年，現轉售帳面賺227.72萬元或約33%。
尚悅呎價按月走高
區內大熱上車屋苑之一的尚悅，亦單日連錄3宗交投。王勤學指，單位為10座高層E室，實用面積約357方呎，兩房間隔。原叫價550萬元，微減2萬元，即以548萬元成交，折合實用呎價約15,350元。
原業主於2017年5月以435.5萬元買入單位，持貨4年轉售，帳面獲利112.5萬元或約26%。王勤學續指，尚悅上月錄得23宗成交，本月市況靠穩造好，暫錄3宗成交；平均實用呎價約14,421元，較上月升約2.8%。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜兩房零議價破頂！元朗本月速錄31宗成交-274547