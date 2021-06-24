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二手速遞｜北角三房受捧！賽西湖大廈高層2650萬易主
2021-06-24
二手速遞｜北角三房受捧！賽西湖大廈高層2650萬易主
買家積極入市，市價成交主導市場，北角屋苑三房單位受追捧。世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，賽西湖大廈3座高層B室，實用面積約1,124方呎，三房連工人房間隔，座向南面，望山景，獲區外換樓客以2,650萬元承接，實用面積呎價約23,577元，屬市價水平。
據了解，原業主於2008年1月以1,292萬元購入上址自住，持貨13年至今沽出，帳面獲利1,358萬元，單位期內升值近1.1倍。
城市花園中層呎價1.58萬
另外，世紀21北山地產客戶經理楊詠詩指，城市花園8座中層B室，實用面積約947方呎，三房間隔，座向南面，外望園景，獲區外換樓客以1,500萬元承接，實用面積呎價約15,839元，屬市價水平。
據了解，原業主早於1996年10月購入單位自住，當時作價655萬元，持貨逾24年至今轉手，帳面賺845萬元，單位期內升值約1.3倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜北角三房受捧！賽西湖大廈高層2650萬易主-273152