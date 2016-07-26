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二手速遞｜天水圍三房受熱捧 放盤一周速沽！
38 分前
二手速遞｜天水圍三房受熱捧 放盤一周速沽！
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍即將有新盤開售，帶動區內二手市場氣氛。慧景軒上月交投活躍，共錄得6宗成交，本月亦已錄1宗成交，單位為1座高層D室，實用面積約791方呎，屬三房套房連儲物房間隔，向西，景致開揚，放盤一周速獲用家以942.8萬元承接，折合實用呎價約11,919元。
伍耀祖指，原業主於2004年5月斥資188.5萬元一手購入單位，持貨17年，現沽出單位帳面獲利754.3萬元，單位期內大幅升值約4倍。
嘉湖山莊本月成交較上月同期多1.6倍
中原地產天水圍副區域營業經理文家輝稱，置業需求強勁，嘉湖山莊本月再度發力，至今火速錄得13宗成交，當中兩房單位佔2宗，三房單位佔11宗，平均實用呎價約11,449元。
嘉湖山莊景湖居12座高層B室，實用面積約630方呎，三房兩廁間隔，外望開揚景，以693.8萬元沽出，平均實用呎價約11,013元。
文家輝透露，新買家為同區上車客，為將來結婚做準備，睇樓僅兩日，比較過同區其他屋苑，認為嘉湖山莊三房單位「性價比」最高，眼見近月市況暢旺，參觀上址後，即時決定承接。原業主於2012年11月以333.8萬元買入單位，持貨近9年轉售，帳面賺360萬元，單位期內升值約1.1倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜天水圍三房受熱捧-放盤一周速沽！-274742