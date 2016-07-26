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二手速遞｜將軍澳三房套承接力強！換樓客睇樓1次議價買入
6 小時前
二手速遞｜將軍澳三房套承接力強！換樓客睇樓1次議價買入
將軍澳大單位續錄承接，利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，日出康城緻藍天5座中層RA室，實用面積約699方呎，屬三房套連儲物室間隔，外望優美海景及將軍澳市景。原叫價1,100萬元，經議價後減價35萬元或約3%，至1,065萬元沽出，折合實用面積呎價約15,236元。
蔡庭勇補充，買家是區內換樓客，剛售出原有單位，便立刻再購入上述單位作自用，只睇一次樓便與業主議價，並決定拍板買入。
據了解，原業主於2015年4月以約677.2萬元一手購入單位，持貨至今約6年，現轉手帳面賺約387.8萬元，單位期內升值約57%。至於緻藍天現時約有100個單位放售，叫價由1,050萬元起。
天晉IIIA SSD期滿即沽
另外，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，將軍澳天晉IIIA 2B座中層E室，實用面積約663方呎，採三房套房間隔，擁開放式廚房，座向西方，享開揚市景及內園泳池景，議價後以1,258萬元成交，折合實用呎價約18,974元。
據了解，原業主於2018年4月以1,100萬元買入單位，持貨滿3年，屬SSD鬆綁貨，現沽貨帳面賺158萬元或約14%離場。
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