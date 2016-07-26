二手速遞｜將軍澳三房熱賣！移民盤減價沽3年僅賺2%

將軍澳區屋苑三房持續錄得成交，當中包括有業主因移民決定減價出貨。利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，日出康城晉海3B座高層B室，實用面積約629方呎，三房間隔，外望開揚海景。原開價1,150萬元，經議價後減價12萬元，至1,138萬元沽出，折合實用面積呎價約18,092元。
蔡庭勇透露，買家早前沽出清水灣半島兩房單位，原單位景觀十分開揚，是次換樓的方向亦追求景觀開揚和名牌發展商。是次成交單位屬同一發展商，且位處高層及向東南，享海景，睇樓一次便愛上，即時與業主議價，而業主計劃移民，願意減價放售。據了解，原業主於2018年6月以約1,116.3萬元購入單位，持貨至今約3年，現轉手帳面獲利約21.7萬元或約2%。
至於晉海本月暫錄5宗成交，平均成交實用面積呎價約18,532元。屋苑現時約有110個放盤，叫價由690萬元起。
君傲灣本月暫錄3宗成交 全屬三房
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇稱，啟德新盤熱銷，帶動樓市交投氣氛進一步升溫，將軍澳二手交投亦加快，換樓客紛紛出動，將軍澳站指標屋苑君傲灣本月至今暫錄3宗成交，全數屬三房成交，平均實用呎價約16,786元。
柯勇指，君傲灣3座高層B室，實用面積約666方呎，三房套間隔，擁露台，座向南方，享開揚市景，以1,280萬元成交，折合實用呎價約19,219元。據悉，原業主於2016年11月以958萬元購入單位，持貨快將5年，現沽貨帳面獲利322萬元或約34%離場。
THE PARKSIDE高層呎售1.93萬
柯勇續指，THE PARKSIDE 2座高層B室，實用面積約713方呎，三房套間隔，擁露台，座向西方，享市景，以1,375萬元易手，折合實用呎價約19,285元。
原業主於2014年12月以855萬元購入單位，持貨不足6年，現沽貨帳面賺520萬元或約61%離場。
日出康城6年升值51%
另外柯勇表示，日出康城2B期領峯6座低層RB室，實用面積約813方呎，採三房套房加工人套房間隔，座向西方，向清靜園景，以1,010萬元沽出，折合實用呎價約12,423元。
據悉，原業主於2015年12月以669萬元買入單位，持貨近6年，是次沽出單位帳面獲利341萬元或約51%離場。