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二手速遞｜將軍澳交投一覽！同區業主買多間自住
44 分前
二手速遞｜將軍澳交投一覽！同區業主買多間自住
將軍澳區二手交投活躍，利嘉閣地產皇牌屋苑西貢分行高級聯席董事歐柏倫透露，維景灣畔17座中層A單位，實用面積約516方呎，兩房間隔，外望樓景，以895萬元沽出，折合實用面積呎價約17,345元。買家為同區業主，買入多一間單位自住。
據悉，原業主在2008年12月以約242萬元買入單位，持貨約13年，現沽出轉手帳面賺約653萬元或約2.7倍離場；屋苑目前最低入場價由720萬元起。
新都城本月暫錄9宗成交
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳上車屋苑新都城本月至今暫錄約9宗成交，平均實用呎價約16,860元。
新都城2期4座低層A室，實用面積約659方呎，屬三房套間隔，另設儲物房。單位座向北方，望街景，議價後以995萬元成交，折合實用呎價約15,099元。據了解，原業主於2014年1月以592萬元購入單位，持貨7年，現轉手帳面獲利403萬元或約68%離場。
投資客睇樓一次購南豐廣場
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇指，南豐廣場2座中低層D室，實用面積約450方呎，屬兩房間隔。原開價760萬元，經議價後減價12萬元，以748萬元易手，折合實用面積呎價約16,622元。
蔡庭勇續指，單位屬區內管理費較便宜的屋苑，交通便利，且鄰近港鐵坑口站，買家屬區內分支家庭，並為一名年輕女性，希望購入單位作投資用途，只睇一次樓便成交。
據了解，原業主於2011年5月以約326萬元購入單位，持貨至今約10年，現轉手帳面獲利約422萬元，單位升值約約1.3倍。至於南豐廣場現時約有40個放盤，叫價由735萬元起。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜將軍澳交投一覽！同區業主買多間自住-275242