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二手速遞｜將軍澳居屋交投旺！富寧花園滿SSD期蝕價5%離場
15 小時前
二手速遞｜將軍澳居屋交投旺！富寧花園滿SSD期蝕價5%離場
白居二客積極入市，將軍澳居屋放盤迅速被消化。利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，富寧花園4座低層H室，實用面積約592方呎，屬三房間隔。原叫價660萬元，經議價後減價31萬元或近5%，至629萬元沽出，折合實用面積呎價約10,625元。
蔡庭勇補充，上述買家購入單位用作自住用途，難得見單位室內感覺自然又舒服，與業主經過一輪議價後拍板買入。據了解，原業主於2018年4月以約665萬元(已補地價)二手購入單位，持貨至今約3年，現轉手帳面料蝕約36萬元或約5%。
至於富寧花園已補地價市場現時約有10個單位放售，叫價由590萬元起。
寶盈花園成區內本月居二成交最多屋苑
另外，世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良指，寶盈花園2座中層J室，實用面積約427方呎，兩房間隔，座向東北，外望開揚市景。原開價548萬元，放盤一星期，「一口氣」減價23萬元或約4.2%，獲區內白居二買家以525萬元(居二市場價)承接，實用面積呎價約12,295元。
魏仕良續指，原業主於2001年以約80萬元(未補地價)購入單位，持貨20年至今轉售，帳面獲利445萬元，單位期內升值約5.6倍。至於寶盈花園本月至今暫錄15宗居二成交，為區內本月居二成交最多屋苑。
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