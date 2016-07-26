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二手速遞｜將軍澳屋苑連環破頂！一房呎價逼近2萬
12 小時前
二手速遞｜將軍澳屋苑連環破頂！一房呎價逼近2萬
將軍澳接連出現新高價成交！中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基指，CAPRI 10座高層F室，實用面積約401方呎，採一房間隔，座向東方，可享園景，零議價下以800萬元沽出，折合實用呎價約19,950元，呎價創屋苑分層新高。原業主於2015年11月以526.5萬元購入單位，持貨近6年，現轉手帳面獲利273.5萬元離場，單位期內升值約52%。
據了解，屋苑對上一宗同類型單位成交要追溯至上月，一伙10座中層E室，以775萬元成交，其實用面積約407方呎，折合實用呎價約19,042元。
伍錦基補充，CAPRI本月至今暫錄約4宗成交，交投平穩，平均實用呎價約18,645元。
新都城三房售價紀錄 維持一周即被打破
世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良稱，新都城二期9座高層D室，實用面積約538方呎，三房套間隔，座向東北，望內園及開揚山景，以915萬元沽出，創屋苑同類新高，實用面積呎價約17,007元。
屋苑對上一宗同類型單位新高成交於上星期錄得，為同期2座高層D室，實用面積同為約538方呎，以905萬元成交，紀錄維持一星期即被打破。
魏仕良指出，原業主於2009年以308萬元購入上述單位，持貨12年至今轉售，帳面賺607萬元，單位期內升值近2倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜將軍澳屋苑連環破頂！一房呎價逼近2萬-273783