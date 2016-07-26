二手速遞｜屯馬綫刺激買家加快入市 元朗一房賣「7球」

屯馬綫全線通車後，刺激買家入市步伐加快。中原地產元朗新時代廣場第一分行分區營業經理潘鈺恒表示，元朗YOHO Midtown 5座高層A室，實用面積約362方呎，一房間隔，景致開揚。原叫價718萬元，減價18萬元，至700萬元成交，折合實用呎價約19,337元。
買家為上車客，比較多區後，認為以同等價錢在元朗區可購入比較新的大型屋苑，較為吸引，加上屯馬綫接通新界及九龍，交通亦方便。上址屬高層，景觀開揚，可眺望深圳灣海景，議價後見價錢合理，即拍板承接。原業主於2017年4月以549萬元買入單位，持貨4年轉手帳面獲利151萬元或約28%。
嘉湖山莊成交按月急增1.7倍
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，受惠屯馬綫，天水圍嘉湖山莊本月市況反彈，睇樓量急增30%，交投量亦彈升，累錄24宗成交，相比上月同期9宗成交多1.7倍。由於細單位入場價已大幅提升，大單位升勢相對溫和，吸引買家追落後，本月三房單位佔比增至75%。
嘉湖山莊樂湖居7座低層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，向東南，享內園景致，以620萬元易手，折合實用呎價約11,252元。原業主於2016年9月以403.8萬元買入單位，帳面獲利216.2萬元或約54%。
用家承接黃埔新邨兩房
中原地產黃埔站分行副區域營業經理黎浩棠指，黃埔新邨永榮樓低層2室，實用面積約398方呎，採兩房間隔，景觀開揚。最初開價648萬元，議價後減價18萬元，以630萬元易手，折合實用呎價約15,829元。新買家見屯馬綫全綫通車後，區內交投明顯加快，恐遲買會貴，隨即加快入市步伐，購入該址自用。據了解，原業主於2014年9月以440萬元買入單位，持貨近7年，現易手賬面獲利190萬元或約43%離場。
黎浩棠稱，黃埔新邨本月至今暫錄約2宗成交，平均實用呎價約17,711元。