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二手速遞｜屯馬綫屋苑兩房受捧！馬鞍山業主反價賣樓
8 分前
二手速遞｜屯馬綫屋苑兩房受捧！馬鞍山業主反價賣樓
屯馬綫經已全線開通，沿綫屋苑放盤承接力亦見轉強，有業主更成功反價出貨。世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，馬鞍山銀湖．天峰7座中層E室，實用面積約570方呎，屬兩房兩廳間隔，座向西面享海景。原叫價920萬元，放盤半年，調整至923.8萬元獲買家承接，實用面積呎價約16,207元。
據了解，原業主於2009年5月購入上址，當時作價362萬元，持貨12年至今沽售，帳面獲利561.8萬元或約1.6倍離場。
新港城中層13年升值逾3倍
至於世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信指，新港城Q座中層08室，實用面積約369方呎，兩房兩廳間隔。原開價665萬，放盤1個月，象徵式減價5萬元，即以660萬元沽出，實用面積呎價約17,886元。
據了解，原業主於2007年10月以155萬元購入單位，持貨逾13年至今沽售，帳面賺505萬元，單位期內升值近3.3倍。
元朗Yoho Town兩房零議價易手
另外，中原地產元朗新時代廣場第三分行副區域營業經理王勤學稱，受屯馬綫通車帶動，元朗區7月成交暢旺，連錄多宗成交。Yoho Town 6座低層F室，實用面積約411方呎，兩房間隔，成功零議價680萬元易手，折合平均實用呎價約16,545元。
王勤學續稱，原業主於2011年以245萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利435萬元，單位期內升值近1.8倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜屯馬綫屋苑兩房受捧！馬鞍山業主反價賣樓-274386