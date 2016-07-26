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二手速遞｜市區居屋點揀好？680萬買將軍澳定鑽石山……
11 分前
二手速遞｜市區居屋點揀好？680萬買將軍澳定鑽石山……
樓市氣氛持續暢旺，資助房屋市場成交受帶動。世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，鑽石山居屋龍蟠苑C座高層14室，實用面積約426方呎，兩房兩廳間隔，座向東南，外望景觀開揚。原開價720萬元，放盤1個月，累減40萬元或約5.6%，以680萬元(自由市場價)成交，實用面積呎價約15,962元。
據了解，原業主於2010年購入單位，當時作價250萬元(已補地價)，持貨11年至今易手，帳面獲利430萬元，單位期內升值約1.7倍。
彩明苑三房套大廳呎價逾1萬
白居二買家持續入市，將軍澳區熱門屋苑盤源緊張。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良指，彩明苑彩柳閣(B座)中層05室，實用面積約650方呎，三房套 大廳間隔，座向西北，享開場山景。單位於2月放盤，原開價708萬元，累減26萬元或近4%，獲區外白居二買家以682萬元(綠表價)承接，實用面積呎價約10,492元。
據了解，原業主於2010年以約203萬元(未補地價)購入單位，持貨11年至今易手，帳面獲利479萬元，單位期內升值近2.4倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜市區居屋點揀好？680萬買將軍澳定鑽石山……-274165