地產
二手速遞｜平均呎價突破1.8萬！西九四小龍上半年價量齊升
19 分前
二手速遞｜平均呎價突破1.8萬！西九四小龍上半年價量齊升
中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，去年新冠肺炎突襲，西九龍區內二手交投略為放慢，惟樓價在疫情下成功企穩。隨著今年疫情大幅好轉，交投即時回升，西九四小龍今年上半年錄得252宗成交，較去年同期的204宗，升24%，創有紀錄以來兩年新高，平均實用呎價突破1.8萬元關口，最新報約18,388元，顯示西九四小龍今年上半年交投價量齊升。
歐陽振邦指，7月首4日西九四小龍已錄5宗成交，當中宇晴軒佔3宗，平均實用呎價約19,483元。屋苑6座中層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，座向正南方，向海開揚市景，以1,090萬元易手，折合實用呎價約19,675元。據了解，原業主於2006年6月以367萬元購入單位，持貨15年，現沽貨帳面獲利723萬元，單位期內升值近2倍。
歐陽振邦續指，踏入下半年，區內新供應不多，主要為南昌站臨海新盤，相信四小龍仍是有意進駐西九龍的買家追捧的二手屋苑，下半年交投步伐會跟隨大市加快，區內樓價料穩步向上。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜平均呎價突破1-8萬！西九四小龍上半年價量齊升-274516