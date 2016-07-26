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二手速遞｜年輕情侶睇勻全將軍澳 攜家人翻睇後終拍板
4 分前
二手速遞｜年輕情侶睇勻全將軍澳 攜家人翻睇後終拍板
買家入市氣氛向好，刺激將軍澳區居屋交投活躍。利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，富麗花園2座高層E室，實用面積約420方呎，屬兩房間隔，外望開揚市景及山景。原開價670萬元，經議價後減價15萬元或約2.2%，至655萬元沽出，折合實用面積呎價約15,595元。
蔡庭勇透露，買家為一對年輕情侶，購入單位作自住和新婚用途。買家目標清晰，集中尋找650萬元左右的區內兩房單位，且對屋苑附近的環境有要求。早前看遍將軍澳的居屋和私樓，但仍未看中。直至遇到上述單位，一看即愛上，因單位廳大房大，裝修企理及位於高層，景觀開揚，翌日帶同家人再次參觀單位，於當晚立即決定買入。據了解，原業主於2007年10月以約162.8萬元購入單位，持貨至今逾13年，現轉手帳面獲利約492.2萬元或約3倍離場。
至於富麗花園現時約有20個放盤，叫價由620萬元起。
廣明苑企裝三房減價逾半成沽
另一方面受惠白居二買家入市踴躍，世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良稱，廣明苑廣寧閣(F座)高層08室，實用面積約634方呎，三房大廳間隔，座向東北，望單車館公園景觀，附有企理裝修。單位於去年6月放盤，原開價640萬元，減價34萬元或約5.3%，獲區內白居二買家以606萬元(居二市場價)承接，實用面積呎價約9,558元。
據了解，原業主於2010年以195萬元(未補地價)購入單位，持貨11年至今易手，帳面獲利411萬元，單位期內升值約2.1倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜年輕情侶睇勻全將軍澳-攜家人翻睇後終拍板-275884