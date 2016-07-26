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二手速遞｜愉景新城成交加快！大單邊三房套千萬轉手
18 小時前
二手速遞｜愉景新城成交加快！大單邊三房套千萬轉手
中原地產荃灣愉景新城首席分區營業經理劉智佳表示，樓市持續向好，樓價指數逼近歷史高位，加上大圍站上蓋新盤柏傲莊大賣，大批向隅客陸續回流二手市場，買家怕遲買越貴，紛紛加快入市。荃灣愉景新城近日連錄3宗成交，成交明顯加快，令本月交投急增至10宗，料全月成交量可超越上月11宗的紀錄。
劉智佳指，愉景新城1座高層A室，實用面積約675方呎，屬大單邊三房套房單位。原叫價1,050萬元，減價50萬元或近5%，以1,000萬元成交，折合實用呎價約14,815元。買家為家庭客，見近期樓市熾熱，即加快入市。原業主於2010年中以390萬元買入單位，持貨11年轉售，帳面獲利610萬元或近1.6倍。
高層三房套反價易手
另外，劉智佳續指，屋苑3座高層E室，實用面積約582方呎，三房套房間隔，享東南園景。原叫價965萬元，成功反價3萬元，至968萬元沽出，折合實用呎價約16,632元。原業主於1996年以372萬元買入單位，持貨25年轉售，帳面獲利596萬元，單位期內升值約1.6倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜愉景新城成交加快！大單邊三房套千萬轉手-273551