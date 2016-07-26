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二手速遞｜投資客湧買東涌樓 租金回報享幾多厘？
8 分前
二手速遞｜投資客湧買東涌樓 租金回報享幾多厘？
中原地產東涌映灣園第四分行高級分區營業經理吳家威表示，長期超低息環境令「磚頭」吸引力增加。踏入下半年，東涌區市況繼續暢旺，接連錄得投資客入市。
吳家威指，映灣園12座極高層C室，實用面積約565方呎，兩房間隔，享開揚山景，吸引一名外區客購入作長線投資。原叫價798萬元，議價後以783.8萬元沽出，折合實用呎價約13,873元。
參考同類單位市值月租約1.55萬元計，預計上址租金回報約2.4厘。原業主於2006年8月以210.2萬元一手買入單位，持貨15年轉售，帳面獲利573.6萬元，單位期內升值約2.7倍。
至於東環5B座中層9室，實用面積約467方呎，兩房間隔。原叫價720萬元，最後以717.3萬元成交，折合實用呎價約15,360元。買家屬區內業主，增持多一伙物業作長線投資，見單位價錢合理，迅速拍板承接。若以同類單位月租約1.45萬元計，預計單位租金回報約2.4厘。
藍天海岸5日3宗成交 貼近上月一半
東涌屋苑除吸引投資客，亦有家庭客追捧。中原地產東涌藍天海岸第二分行資深分區營業經理陳偉業稱，藍天海岸本月累錄3宗成交，貼近上月全月7宗成交的一半。屋苑2座極高層E室，實用面積約565方呎，兩房間隔，向西南，裝修雅致，享開掦翠綠山景，該層更擁3.2米特高樓底，放盤罕有。單位新近吸引外區家庭客洽購，原叫價910萬元，微減10萬元，即以900萬元易手，折合實用呎價約15,929元。
原業主於2013年4月以596萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利304萬元，單位期內升值約51%。陳偉業補充，踏入下半年，樓市氣氛進一步轉旺，加上新盤旺熱氣氛帶動，買家入市決定加快，東涌區本月首5天錄得17宗成交，較上月同期16宗稍增。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜投資客湧買東涌樓-租金回報享幾多厘？-274720