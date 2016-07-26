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二手速遞｜指標屋苑三房市況熾熱 換樓客議價入市
20 分前
二手速遞｜指標屋苑三房市況熾熱 換樓客議價入市
中原西九龍美孚萬事達第三分行副分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月至今暫錄得21宗成交，與上月同期的8宗相比，交投急升1.6倍，成交明顯加快，屋苑現時平均實用呎價約13,732元。
馮健平指，美孚新邨3期百老匯街58號低層C室，實用面積約786方呎，採三房套房間隔，外望街景。原開價1,080萬元，期後調整叫價至1,050萬元即獲洽購，最終以1,045萬元成交，累減35萬元或約3.2%，折合實用呎價約13,295元。
新買家為同區換樓客，見單位間隔實用，廳大房大，議價後即拍板入市作新居。據悉，原業主於2009年5月以420萬元買入單位，持貨12年，是次沽貨帳面獲利625萬元或約1.5倍離場。
太古城零議價易手
另一指標屋苑太古城亦錄得三房成交。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運透露，太古城齊宮閣高層C室，實用面積約702方呎，三房間隔，向南，望內園景，以1,480萬元放盤，最終零議價易手，折合平均實用呎價約21,083元。原業主於1996年4月以400萬元買入單位，持貨25年，帳面大賺1,080萬元或約2.7倍。
趙鴻運稱，太古城本月暫錄得7宗成交，平均實用呎價約22,199元。
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