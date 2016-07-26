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二手速遞｜指標屋苑長情業主離場 最長32年賺幾多？
1 小時前
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樓市樓價二手指標屋苑長情業主杏花邨藍田麗港城減價中原地產利嘉閣地產
二手速遞｜指標屋苑長情業主離場 最長32年賺幾多？
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原業主於1989年以145.3萬元買入杏花邨四房套。(資料圖片)

樓價持續走高，部分長情業主見賺幅不俗選擇沽貨離場。中原杏花邨第二分行高級分行經理鄭俊輝表示，杏花邨盤源開始減少，呎價穩步向上。屋苑48座低層1室，實用面積約826方呎，四房套間隔，坐享全海景，以1,408萬元易手，折合平均實用呎價約17,046元。

鄭俊輝透露，買家屬用家，鍾情單位面向海濱長廊，享有全海景，並擁有豪華裝修，於是即睇即買。原業主於1989年以145.3萬元買入單位，持貨32年，帳面大賺1,262.7萬元，單位期內升值約8.7倍。

麗港城兩房連天台微減12萬易主

至於利嘉閣地產皇牌屋苑匯景分行首席聯席董事萬達人表示，藍田麗港城1期6座頂層連天台單位，實用面積約517方呎，屬兩房間隔，外望東南內街。原開價848萬元，經議價後減價12萬元，至836萬元沽出，折合實用面積呎價約16,170元。

據悉，原業主於2002年5月以約183.9萬元購入單位，持貨約19年，現轉手帳面獲利約652.1萬元，物業期內升值近3.6倍。萬達人補充，麗港城本月暫錄3宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約15,321元。屋苑現時約有183個放盤提供，叫價由720萬元起。

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麗港城現時約有183個放盤提供，叫價由720萬元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜指標屋苑長情業主離場-最長32年賺幾多？-274923
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