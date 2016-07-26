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二手速遞｜指標屋苑長情業主離場 最長32年賺幾多？
1 小時前
二手速遞｜指標屋苑長情業主離場 最長32年賺幾多？
樓價持續走高，部分長情業主見賺幅不俗選擇沽貨離場。中原杏花邨第二分行高級分行經理鄭俊輝表示，杏花邨盤源開始減少，呎價穩步向上。屋苑48座低層1室，實用面積約826方呎，四房套間隔，坐享全海景，以1,408萬元易手，折合平均實用呎價約17,046元。
鄭俊輝透露，買家屬用家，鍾情單位面向海濱長廊，享有全海景，並擁有豪華裝修，於是即睇即買。原業主於1989年以145.3萬元買入單位，持貨32年，帳面大賺1,262.7萬元，單位期內升值約8.7倍。
麗港城兩房連天台微減12萬易主
至於利嘉閣地產皇牌屋苑匯景分行首席聯席董事萬達人表示，藍田麗港城1期6座頂層連天台單位，實用面積約517方呎，屬兩房間隔，外望東南內街。原開價848萬元，經議價後減價12萬元，至836萬元沽出，折合實用面積呎價約16,170元。
據悉，原業主於2002年5月以約183.9萬元購入單位，持貨約19年，現轉手帳面獲利約652.1萬元，物業期內升值近3.6倍。萬達人補充，麗港城本月暫錄3宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約15,321元。屋苑現時約有183個放盤提供，叫價由720萬元起。
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