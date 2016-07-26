地產
二手速遞｜換樓上車客出擊！東涌成交按月增16%
1 小時前
二手速遞｜換樓上車客出擊！東涌成交按月增16%
市場氣氛正面，買家入市心態積極。中原地產東涌藍天海岸第二分行資深分區營業經理陳偉業表示，東涌本月交投活躍，累錄約37宗成交，較上月同期增16%。東環6B座高層6室，實用面積約484方呎，兩房套房間隔，向正南，享園景及市景，景致開揚。原開價770萬元，經議價後減6萬元，至764萬元成交，折合實用呎價約15,785元。
買家為外區換樓客，鍾情東環樓齡新，有見上址內櫳企理實用，價錢合預算，快速決定購入作新居。原業主於2015年1月以555萬元一手買入單位，持貨6年半轉售帳面獲利209萬元或約38%。
陳偉業指，東環本月暫錄12宗成交，平均實用呎價約15,270元。
裕東苑雅致裝修三房獲上車客承接
中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌稱，裕東苑B座低層11室，實用面積約601方呎，原則三房間隔，本月初自由市場叫價688萬元，近日降價至668萬元，隨即吸引一名上車客睇樓後立即還價，終以650萬元沽出，累減38萬元或約5.5%，折合實用呎價約10,815元。
買家在區內覓盤多時，最近得知上述新放盤裝修雅致新淨，便前往睇樓，結果一睇即中，鍾情單位景觀開揚及清靜，見相若樓價在區內私樓市場只可購入一房單位，被吸引下迅速決定入市上址。原業主於2018年初以約528萬元自由市場價買入單位，持貨3年轉售，帳面獲利122萬元或約23%。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜換樓上車客出擊！東涌成交按月增16-275732