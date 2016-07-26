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二手速遞｜早上收白居二購買證！情侶晚上即入市寶盈花園兩房
57 分前
二手速遞｜早上收白居二購買證！情侶晚上即入市寶盈花園兩房
「白居二」積極入市！利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳居屋寶盈花園3座中層H室，實用面積約484方呎，屬兩房間隔。原叫價590萬元，經議價後減價10萬元，至580萬元沽出，折合實用面積呎價約11,983元。
蔡庭勇透露，買家為一對年輕情侶，幸運成為新一輪白居二中籤者。他們一開始已經集中在將軍澳皇牌居屋寶盈花園物色單位，計劃結婚後自用。情侶在當日早上收到準買證後，於晚上便立即帶證跟業主議價，幸遇一名希望幫助年輕人上車的業主，願意減價放售。
據了解，原業主於2017年3月以約430萬元(未補地價)購入單位，持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約150萬元，單位升值約35%。
至於寶盈花園(第二市場)本月暫錄13宗成交，平均實用呎價約11,783元。屋苑第二市場現時約有40個放盤，叫價由518萬元起。
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