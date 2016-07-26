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二手速遞｜最勁劈112萬！沙田第一城業主紛減價出貨
2 小時前
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二手速遞｜最勁劈112萬！沙田第一城業主紛減價出貨
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沙田第一城分別錄兩房及三房減價成交。(資料圖片)

沙田第一城減價盤有承接！世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利表示，屋苑6座頂層戶，實用面積約853方呎，屬三房兩廁連工人房間隔，座向西北享河景。原叫價1,400萬元，放盤近一年半，終以1,288萬元成交，累減112萬元或約8%，實用面積呎價約15,100元。

據了解，原業主於2000年2月以328萬元購入單位，持貨逾21年至今將單位易手，帳面獲利960萬元，單位期內升值約3倍。

高層兩房呎價約1.84萬

另外，世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟指，屋苑36座高層G室，實用面積約307方呎，屬兩房間隔，座向西南，望開揚景觀。單位放盤2個月，原叫價600萬元，終獲買家565萬元承接，累減35萬元或近6%，實用面積呎價約18,404元。

據了解，原業主於2011年8月以236萬元購入單位，持貨約10年至今將單位轉手，帳面賺329萬元，單位期內升值約1.4倍。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜最勁劈112萬！沙田第一城業主紛減價出貨-273931
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