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二手速遞｜業主叫價硬淨！藍澄灣本月錄8宗成交
2021-06-24
二手速遞｜業主叫價硬淨！藍澄灣本月錄8宗成交
中原地產青衣城分行高級區域營業經理陳輝麟表示，青衣區本月市況保持不俗，累錄約80宗成交，與上月相若。業主叫價普遍硬淨，議價空間約2%，個別業主更堅持零議價。
陳輝麟指，藍澄灣本月錄得8宗成交，追貼上月全月9宗紀錄。屋苑6座中層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，享東南內園景。原開價650萬元，減價8萬元，至642萬元沽出，平均實用呎價約13,156元。
陳輝麟表示，原業主於2016年2月以400萬元購入單位，持貨5年轉售，帳面獲利242萬元，單位期內升值約61%。
高層兩房650萬沽
另外，利嘉閣地產皇牌屋苑青衣灝景灣一行助理分區市務董事彭錦添稱，藍澄灣5座高層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，望開揚景觀，以650萬元沽出，折合實用面積呎價約14,412元。據了解，原業主於2010年12月以約268萬元購入單位，持貨至今約10年，現轉手帳面獲利約382萬元，物業升值約約1.4倍。
彭錦添指，藍澄灣現時有約40個放盤提供，最低入場價由640萬元起。
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