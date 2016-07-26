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二手速遞｜業主多次下調叫價！上車客終遇青衣盤入市
4 分前
二手速遞｜業主多次下調叫價！上車客終遇青衣盤入市
樓價持續上揚，上車客見價錢合預算即入市。中原地產青衣區域營業經理梁岳宏表示，入市氣氛持續活躍，青衣區本月累錄11宗二手成交，其中海欣花園單日連錄3宗成交。屋苑1座低層B室，實用面積約471方呎，兩房間隔。原叫價780萬元，業主多次下調叫價，最終累減53萬元或近7%，以727萬元沽出，折合實用呎價約15,435元。
梁岳宏透露，買家為外區上車客，覓盤約一個月，心儀上址向東南及享泳池景，內櫳企理，見價錢合預算，迅速決定購入自用。原業主於2001年7月以約192萬元買入單位，持貨20年轉售，帳面獲利535萬元，單位期內升值約2.8倍
兩房錄破頂成交
海欣花園亦錄得一宗破頂成交，屬3座高層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，景致開揚，以813萬元沽出，創屋苑新高，折合實用呎價約15,910元。
大埔昌運中心呎售1.68萬
大埔亦錄兩房上車交投，中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯指，昌運中心1座中層G室，實用面積約339方呎，兩房間隔，議價後以571萬元獲上車客承接自用，實用面積呎價約16,844元。據了解，原業主於2010年以186萬元購入單位，持貨11年，是次沽出單位帳面賺385萬元或約2.1倍離場。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜業主多次下調叫價！上車客終遇青衣盤入市-274579