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二手速遞｜業主求出貨！擁鐵路概念特色戶狠劈148萬
13 分前
二手速遞｜業主求出貨！擁鐵路概念特色戶狠劈148萬
部分業主趁市旺決定止賺套現，鄰近火炭站的銀禧花園，最新錄得特色戶業主劈價沽貨。利嘉閣地產沙田區區域董事郭建民指，銀禧閣中低層E1室複式單位，實用面積約660方呎，三房間隔，外望馬場景。單位放盤約5個月，原叫價1,038萬元，結果大劈148萬元或約14.3%，至890萬元沽出，折合實用面積呎價約13,485元。
據悉，原業主於2015年2月以約688萬元購入單位，持貨6年，現轉手帳面獲利約202萬元，物業期內升值約29%。
郭建民補充，銀禧花園現時有約65單位放售，叫價由650萬元起。
屯馬綫屋苑再錄破頂成交
至於屯馬綫全面開通後，沿綫屋苑持續錄破頂成交。中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖表示，鄰近恒安站的聽濤雅苑，最新錄得5座低層D室三房套，實用面積約650方呎，以980萬元易手，屬同類單位新高價，實用平均呎價約15,077元。
原業主於2018年以848萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面獲利132萬元或約16%離場。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜業主求出貨！擁鐵路概念特色戶狠劈148萬-274733