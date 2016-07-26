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二手速遞｜業主求出貨！擁鐵路概念特色戶狠劈148萬
13 分前
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樓市樓價二手鐵路概念火炭銀禧花園減價屯馬綫馬鞍山聽濤雅苑新高
二手速遞｜業主求出貨！擁鐵路概念特色戶狠劈148萬
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銀禧花園現時有約65單位放售，叫價由650萬元起。(資料圖片)

部分業主趁市旺決定止賺套現，鄰近火炭站的銀禧花園，最新錄得特色戶業主劈價沽貨。利嘉閣地產沙田區區域董事郭建民指，銀禧閣中低層E1室複式單位，實用面積約660方呎，三房間隔，外望馬場景。單位放盤約5個月，原叫價1,038萬元，結果大劈148萬元或約14.3%，至890萬元沽出，折合實用面積呎價約13,485元。

據悉，原業主於2015年2月以約688萬元購入單位，持貨6年，現轉手帳面獲利約202萬元，物業期內升值約29%。

郭建民補充，銀禧花園現時有約65單位放售，叫價由650萬元起。

屯馬綫屋苑再錄破頂成交

至於屯馬綫全面開通後，沿綫屋苑持續錄破頂成交。中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖表示，鄰近恒安站的聽濤雅苑，最新錄得5座低層D室三房套，實用面積約650方呎，以980萬元易手，屬同類單位新高價，實用平均呎價約15,077元。

原業主於2018年以848萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面獲利132萬元或約16%離場。

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聽濤雅苑三房套3年升值約16%。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜業主求出貨！擁鐵路概念特色戶狠劈148萬-274733
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