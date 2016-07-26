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二手速遞｜沙田三房有追捧！濱景花園中層河景售988萬
1 小時前
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二手速遞｜沙田三房有追捧！濱景花園中層河景售988萬
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濱景花園中層三房減價30萬元沽出。(資料圖片)

沙田區內配套發展成熟，屋苑三房放盤備受買家歡迎。世紀21奇豐物業一城站分行高級分行經理李嘉文表示，濱景花園4座中層B室，實用面積約642方呎，三房兩廳間隔，座向西南望河景。原叫價1,018萬元，放盤1星期，調整至988萬元沽出，累減30萬元或約3%，實用面積呎價約15,389元。

據了解，原業主於2009年1月購入單位，當時作價318萬元，持貨逾12年至今轉售，帳面獲利670萬元，單位期內升值約2.1倍。

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沙田第一城本月暫錄約18宗成交。(資料圖片)

沙田第一城中層770萬易手

中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，近日不少一手向隅客回流二手，料將會帶動交投，沙田第一城6月暫錄約18宗成交，上月同期錄約32宗，屋苑31座中層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，議價後以770萬元易手，實用平均呎價約17,073元。

據了解，原業主於2000年以170萬元購入單位，持貨21年，是次沽出單位獲利約600萬元或約3.5倍離場。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜沙田三房有追捧！濱景花園中層河景售988萬-272765
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