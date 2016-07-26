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二手速遞｜白居二客即睇即買！天頌苑兩房412.8萬成交
6 小時前
二手速遞｜白居二客即睇即買！天頌苑兩房412.8萬成交
樓市持續升溫，「白居二」獲批購買證便立即搶盤入市。中原地產天水圍栢慧豪園分行分區營業經理陳思麗表示，天水圍本月居屋市場市況非常熾熱，上半月已錄得超過60宗居屋成交，包括天頌苑K座低層7室，實用面積約506方呎，兩房間隔，居二市場叫價430萬元，獲「白居二」即睇即買，以412.8萬元成交，折合實用呎價約8,158元。
陳思麗指，原業主於2013年10月以143.46萬元居二市場價買入單位，持貨將近8年，帳面獲利269.34萬元，單位期內升值約1.9倍。
天富苑三房售506萬
中原地產天水圍副區域營業經理文家輝表示，過去3天端午節假期天水圍區連錄18宗居屋成交。天富苑G座中層2室，實用面積約650方呎，三房兩廁間隔，外望開揚后海灣景，獲「白居二」以506萬元購入，平均實用呎價約7,785元。
買家為外區上車客，睇樓近一個月，認為天水圍居屋樓齡較新，且社區發展成熟，日前端午節假期連續兩日睇近20個單位，心儀上址附品味裝修，即晚落訂以506萬元承接。原業主於2015年10月以303.8萬元買入單位，現沽貨帳面賺202.2萬元，期內升值約67%。
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