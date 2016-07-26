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二手速遞｜租客升級做業主！1680萬買上水罕有複式戶
15 小時前
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樓市樓價二手租客業主上水複式戶大埔
二手速遞｜租客升級做業主！1680萬買上水罕有複式戶
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奕翠園錄得本月首宗成交。(陳奕釗攝)

新界連錄同區租客入市個案。中原地產上水龍豐分行副區域營業經理賴作智表示，上水奕翠園剛錄本月首宗成交，單位為5座複式單位，實用面積約1,474方呎，連約300方呎平台，以1,680萬元易手，實用面積平均呎價約11,398元。

賴作智指，新買家為同區租客，見近日樓價持續上揚，怕遲買更貴，見單位少有放盤，立即決定購入單位，打算作自住用途。據了解，原業主於2000年以615萬元購入上址，持貨21年，是次沽出單位帳面獲利約1,065萬元或約1.7倍離場。

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大埔中心兩房25年升值約2.5倍。(資料圖片)

大埔中心兩房呎價1.46

至於中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯稱，大埔中心11座中層H室，實用面積約462方呎，兩房間隔，議價後以675萬元易手，實用面積呎價約14,610元。

楊頌堯續稱，新買家為同區租客，見樓價持續上揚，怕遲買會貴，即入市單位自用。據了解，原業主於1996年以195萬元購入單位，持貨25年，是次沽出單位帳面賺480萬元或約2.5倍離場。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜租客升級做業主！1680萬買上水罕有複式戶-273780
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