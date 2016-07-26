Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
二手速遞｜租客見樓市升勢猛 提高預算兼冇睇樓入市
47 分前
#Hashtags
樓市樓價二手租客冇睇樓昇柏山荃灣減價反價封盤利嘉閣地產
二手速遞｜租客見樓市升勢猛 提高預算兼冇睇樓入市
news-images
昇柏山現時只有約10個兩房單位放售，叫價由700萬元起。(莊振邦攝)

二手樓價升勢未止，且市場上「筍盤」買少見少，有租客決定加快入市步伐。利嘉閣地產皇牌屋苑柏傲灣分行市務經理鄭天樂表示，荃灣昇柏山中高層RC室，實用面積約515方呎，採兩房間隔，向西南，望開揚荃灣市景。原叫價740萬元，經議價後減價10萬元，至730萬元沽出，折合實用面積呎價約14,175元，屬市價成交。

鄭天樂指，上述為昇柏山本月首宗二手成交個案，買家原為屋苑租客，除鍾情昇柏山外，有見樓市升勢猛烈，個多月來市場上的業主不斷反價，恐怕將來更難入市，故提高原本的入市預算，並得業主小幅度減價，故在冇睇樓情況下決定買入單位。

據悉，原業主於2013年9月以約480.4萬元購入單位，持貨至今近8年，現轉手帳面獲利約249.6萬元，物業期內升值約52%。鄭天樂補充，昇柏山不少放盤被大幅反價或封盤觀望，現時只有約10個兩房單位放售，叫價由700萬元起。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜租客見樓市升勢猛-提高預算兼冇睇樓入市-274874
#Hashtags
樓市樓價二手租客冇睇樓昇柏山荃灣減價反價封盤利嘉閣地產
Am730

新盤消息｜屯門帝御．嵐天加推36伙 折實最平483萬

二手速遞｜元朗居屋雙破頂！買家鍾情兩大原因……

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新盤消息｜屯門帝御．嵐天加推36伙 折實最平483萬
Am730
Am730
二手速遞｜元朗居屋雙破頂！買家鍾情兩大原因……
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多