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二手速遞｜租客見樓市升勢猛 提高預算兼冇睇樓入市
47 分前
二手速遞｜租客見樓市升勢猛 提高預算兼冇睇樓入市
二手樓價升勢未止，且市場上「筍盤」買少見少，有租客決定加快入市步伐。利嘉閣地產皇牌屋苑柏傲灣分行市務經理鄭天樂表示，荃灣昇柏山中高層RC室，實用面積約515方呎，採兩房間隔，向西南，望開揚荃灣市景。原叫價740萬元，經議價後減價10萬元，至730萬元沽出，折合實用面積呎價約14,175元，屬市價成交。
鄭天樂指，上述為昇柏山本月首宗二手成交個案，買家原為屋苑租客，除鍾情昇柏山外，有見樓市升勢猛烈，個多月來市場上的業主不斷反價，恐怕將來更難入市，故提高原本的入市預算，並得業主小幅度減價，故在冇睇樓情況下決定買入單位。
據悉，原業主於2013年9月以約480.4萬元購入單位，持貨至今近8年，現轉手帳面獲利約249.6萬元，物業期內升值約52%。鄭天樂補充，昇柏山不少放盤被大幅反價或封盤觀望，現時只有約10個兩房單位放售，叫價由700萬元起。
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