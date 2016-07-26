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二手速遞｜粉嶺兩房交投！碧湖花園高層賣535萬
1 小時前
二手速遞｜粉嶺兩房交投！碧湖花園高層賣535萬
一手帶動下，二手交投氣氛向好，粉嶺屋苑兩房交投活躍。中原地產粉嶺站副分區營業經理潘婉兒表示，碧湖花園本月錄約4宗成交，包括3座高層H室，實用面積約400方呎，兩房間隔，議價後以535萬元沽出，實用面積平均呎價約13,375元。
潘婉兒指，新買家為用家，見單位價錢合理，即購入單位自住。據悉，原業主則於2003年以73萬元購入單位，持貨18年，是次沽貨帳面獲利462萬元或約6.3倍離場。
牽晴間中層減價17萬獲上車客承接
另外，世紀21奇豐物業粉嶺區區域經理陳偉康稱，牽晴間4座中層G室，實用面積約438方呎，兩房間隔，座向東北，望內園景。原開價650萬元，放盤3日，減價17萬元，獲外區上車客以633萬元承接，實用面積呎價約14,452元。
陳偉康續稱，原業主早於1999年9月購入單位，當時作價226.84萬元，持貨近22年至今轉售，帳面獲利406.16萬元，單位期內升值約1.8倍。
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