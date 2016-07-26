Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
二手速遞｜藍籌屋苑都有份！各區兩房減價盤一覽
2 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手兩房減價北角海峰園長沙灣泓景臺西九四小龍上車元朗新元朗中心沙田沙田第一城藍籌屋苑大埔美豐花園SSD用家
二手速遞｜藍籌屋苑都有份！各區兩房減價盤一覽
news-images
泓景臺現時有約70個單位放售，叫價由820萬元起。(資料圖片)

二手交投活躍，部分業主為出貨願提供一定議價幅度，最新兩房減價成交個案一覽。

海峰園呎價達1.8

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角海峰園南峰閣高層F室，實用面積約623方呎，兩房間隔，座向西南，望樓景。原開價1,200萬元，放盤2個月，最終減價62萬元或約5.2%，以1,138萬元成交，實用面積呎價約18,266元。據了解，原業主早於1992年7月購入單位，當時作價355萬元，持貨近28年至今沽出，帳面獲利783萬元，單位期內升值約2.2倍。

上車客承接泓景臺

利嘉閣地產皇牌屋苑碧海藍天分行助理分區經理邱家仁指，長沙灣泓景臺8座極高層A室，實用面積約513方呎，兩房間隔，外望可享內園景。原開價980萬，減價12萬元，獲上車客斥968萬元承接，折合實用面積呎價約18,869元。

據悉，原業主於2016年1月以約638萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面獲利約330萬元或52%。泓景臺本月至今累錄7宗二手成交個案。屋苑現時有約70個單位放售，叫價由820萬元起。

news-images
新元朗中心現時有約20個單位放售，入場價由700萬元起。(資料圖片)

新元朗中心16年升值近4

利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全稱，新元朗中心4座中層D室，實用面積約485方呎，兩房間隔，外望向北山景。原開價750萬元，經議價後減價12萬元，以738萬元沽出，折合實用面積呎價約15,216元。

據悉，原業主於2005年3月以156.8萬元購入單位，持貨約16年，現轉手帳面獲利約581.2萬元或3.7倍。新元朗中心現時有約20個單位放售，入場價由700萬元起。

沙田第一城高層減價2%

沙田藍籌屋苑放盤備受歡迎，世紀21奇豐物業新界東豪宅分行助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城46座高層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，座向西南望園景。原叫價587萬元，減價12萬元，以575萬元易手，實用面積呎價約20,246元。據了解，原業主於2013年9月以330萬元購入單位，持貨近8年至今沽出，帳面賺245萬元或約74%。

news-images
沙田第一城兩房8年升值約74%。(資料圖片)

大埔美豐花園滿SSD期鬆綁沽

世紀21宇田地產高級客戶經理徐雄新指，大埔美豐花園A座低層04室，實用面積約293方呎，兩房間隔，座向東南，望內園景。原開價498萬元，放盤半個月，經議價後「象徵式」減價8萬元，獲用家以490萬元承接，實用面積呎價約16,724元。新買家見單位質素不俗，加上叫價符合預算，趁機購入自用。原業主於2018年3月購入上址，當時作價450萬元，持貨3年滿額外印花稅(SSD)期鬆綁沽售，帳面賺40萬元或約9%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜藍籌屋苑都有份！各區兩房減價盤一覽-275360
#Hashtags
樓市樓價二手兩房減價北角海峰園長沙灣泓景臺西九四小龍上車元朗新元朗中心沙田沙田第一城藍籌屋苑大埔美豐花園SSD用家
Am730

新盤消息｜會德豐單日售出14伙 套現逾2.1億

新盤消息｜啟德維港1號次輪售出118伙

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新盤消息｜會德豐單日售出14伙 套現逾2.1億
Am730
Am730
新盤消息｜啟德維港1號次輪售出118伙
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多