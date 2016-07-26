二手速遞｜藍籌屋苑都有份！各區兩房減價盤一覽

二手交投活躍，部分業主為出貨願提供一定議價幅度，最新兩房減價成交個案一覽。
海峰園呎價達1.8萬
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角海峰園南峰閣高層F室，實用面積約623方呎，兩房間隔，座向西南，望樓景。原開價1,200萬元，放盤2個月，最終減價62萬元或約5.2%，以1,138萬元成交，實用面積呎價約18,266元。據了解，原業主早於1992年7月購入單位，當時作價355萬元，持貨近28年至今沽出，帳面獲利783萬元，單位期內升值約2.2倍。
上車客承接泓景臺
利嘉閣地產皇牌屋苑碧海藍天分行助理分區經理邱家仁指，長沙灣泓景臺8座極高層A室，實用面積約513方呎，兩房間隔，外望可享內園景。原開價980萬，減價12萬元，獲上車客斥968萬元承接，折合實用面積呎價約18,869元。
據悉，原業主於2016年1月以約638萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面獲利約330萬元或52%。泓景臺本月至今累錄7宗二手成交個案。屋苑現時有約70個單位放售，叫價由820萬元起。
新元朗中心16年升值近4倍
利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全稱，新元朗中心4座中層D室，實用面積約485方呎，兩房間隔，外望向北山景。原開價750萬元，經議價後減價12萬元，以738萬元沽出，折合實用面積呎價約15,216元。
據悉，原業主於2005年3月以156.8萬元購入單位，持貨約16年，現轉手帳面獲利約581.2萬元或3.7倍。新元朗中心現時有約20個單位放售，入場價由700萬元起。
沙田第一城高層減價2%
沙田藍籌屋苑放盤備受歡迎，世紀21奇豐物業新界東豪宅分行助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城46座高層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，座向西南望園景。原叫價587萬元，減價12萬元，以575萬元易手，實用面積呎價約20,246元。據了解，原業主於2013年9月以330萬元購入單位，持貨近8年至今沽出，帳面賺245萬元或約74%。
大埔美豐花園滿SSD期鬆綁沽
世紀21宇田地產高級客戶經理徐雄新指，大埔美豐花園A座低層04室，實用面積約293方呎，兩房間隔，座向東南，望內園景。原開價498萬元，放盤半個月，經議價後「象徵式」減價8萬元，獲用家以490萬元承接，實用面積呎價約16,724元。新買家見單位質素不俗，加上叫價符合預算，趁機購入自用。原業主於2018年3月購入上址，當時作價450萬元，持貨3年滿額外印花稅(SSD)期鬆綁沽售，帳面賺40萬元或約9%。