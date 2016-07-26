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二手速遞｜西九四小龍連錄成交 最勁劈價150萬
1 小時前
二手速遞｜西九四小龍連錄成交 最勁劈價150萬
「西九四小龍」本月至今交投活躍，中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，本月至今暫錄約11宗成交，當中宇晴軒佔5宗，平均實用呎價約19,862元。
歐陽振邦指，宇晴軒6座高層G及H室，實用面積合共約950方呎，單位可享向南海景及開揚市景。去年7月以2,100萬元放售，最終以1,950萬元成交，劈價150萬或約7%，折合實用呎價約20,526元。
據了解，原業主於2009年1月以882萬元購入單位，持貨12年，現沽貨帳面獲利1,068萬元，單位期內升值約1.2倍。
買家冇睇樓直接購泓景臺兩房
利嘉閣地產皇牌屋苑喜韻分行聯席董事梁錦豪稱，泓景臺現時最低入場價由820萬元起。屋苑最新錄得3座高層A室，實用面積約502方呎，兩房間隔，以935萬元沽出，折合實用面積呎價約18,625元。
梁錦豪指，上述買家在冇睇樓情況下直接購入單位。據了解，原業主於2010年3月以約372萬元購入單位，持貨11年，現轉手帳面賺約563萬元，物業期內升值約1.5倍。
另外，中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，泓景臺7座中層B室，實用面積約473方呎，兩房間隔，座向東方，望毗鄰屋苑內園景致。上月初以940萬元放售，月中調整至905萬元即獲洽購，最終以888萬元成交，累減52萬元或約5.5%，折合實用呎價約18,774元。
據了解，原業主於2002年9月以181萬元購入單位，持貨近19年，現沽貨帳面大幅獲利707萬元，單位期內升值約3.9倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜西九四小龍連錄成交-最勁劈價150萬-275113