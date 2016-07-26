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二手速遞｜西九龍交投加快！匯璽一房造價逼近千萬
1 小時前
二手速遞｜西九龍交投加快！匯璽一房造價逼近千萬
中原地產西九龍長沙灣喜盈分行高級分行經理吳家俊表示，長沙灣及深水埗本月交投持續加快，區內新晉屋苑本月首8天即錄約15宗成交，交投暢旺，當中匯璽錄得一房新高價成交。
單位為2A期2B座極高層J室，實用面積約381方呎，屬大一房間隔，擁L形開放式廚房，單位可享極開揚市景及全山景，最新以同類新高價990萬元易手，折合實用呎價約25,984元。
新買家為同區換樓客，鍾情屋苑樓齡極新，會所配套完善，加上單位位處極高層，景觀開揚，議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2017年4月以820.4萬元一手買入，持貨4年，現轉手帳面賺169.6萬元或約21%離場。
港灣豪庭兩房改一房戶議價沽
另外，中原地產奧運站利奧坊曉岸分行經理曾文慧指，區內上車屋苑港灣豪庭續受追捧，最新錄得2座中層E室，實用面積約340方呎，兩房改一房間隔，客廳望開揚市景，睡房則享有西南海景。原開價750萬元，買賣雙方議價後，終減20萬元，至730萬元成交，折合實用呎價約21,471元。
據了解，原業主於2016年9月以495萬元買入單位，持貨快將5年，現轉手帳面賺235萬元或約47%離場。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜西九龍交投加快！匯璽一房新高價轉手-274721