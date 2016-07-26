Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
二手速遞｜西九龍交投加快！匯璽一房造價逼近千萬
1 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手西九龍匯璽新高港灣豪庭減價中原地產
二手速遞｜西九龍交投加快！匯璽一房造價逼近千萬
news-images
匯璽一房獲同區換樓客以990萬元承接。(鍾式明攝)

中原地產西九龍長沙灣喜盈分行高級分行經理吳家俊表示，長沙灣及深水埗本月交投持續加快，區內新晉屋苑本月首8天即錄約15宗成交，交投暢旺，當中匯璽錄得一房新高價成交。

單位為2A期2B座極高層J室，實用面積約381方呎，屬大一房間隔，擁L形開放式廚房，單位可享極開揚市景及全山景，最新以同類新高價990萬元易手，折合實用呎價約25,984元。

新買家為同區換樓客，鍾情屋苑樓齡極新，會所配套完善，加上單位位處極高層，景觀開揚，議價後即拍板入市自用。據了解，原業主於2017年4月以820.4萬元一手買入，持貨4年，現轉手帳面賺169.6萬元或約21%離場。

港灣豪庭兩房改一房戶議價沽

另外，中原地產奧運站利奧坊曉岸分行經理曾文慧指，區內上車屋苑港灣豪庭續受追捧，最新錄得2座中層E室，實用面積約340方呎，兩房改一房間隔，客廳望開揚市景，睡房則享有西南海景。原開價750萬元，買賣雙方議價後，終減20萬元，至730萬元成交，折合實用呎價約21,471元。

據了解，原業主於2016年9月以495萬元買入單位，持貨快將5年，現轉手帳面賺235萬元或約47%離場。

news-images
港灣豪庭獲買家議價至730萬元成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜西九龍交投加快！匯璽一房新高價轉手-274721
#Hashtags
樓市樓價二手西九龍匯璽新高港灣豪庭減價中原地產
Am730

二手速遞｜業主求出貨！擁鐵路概念特色戶狠劈148萬

二手速遞｜投資客湧買東涌樓 租金回報享幾多厘？

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
二手速遞｜業主求出貨！擁鐵路概念特色戶狠劈148萬
Am730
Am730
二手速遞｜投資客湧買東涌樓 租金回報享幾多厘？
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多