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二手速遞｜銀行估足價！上車客睇樓3日速購映灣園
1 小時前
二手速遞｜銀行估足價！上車客睇樓3日速購映灣園
中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華表示，近期新盤接捧式推售，分散二手市場注意力，映灣園本月累錄23宗成交，表現屬不俗，快將貼平上月全月26宗成交。
曹嘉華指，映灣園16座高層B室，實用面積約748方呎，三房套房間隔，向內園，亦可享小部分海景。原叫價970萬元，經買家議價後，減至955萬元成交，折合實用呎價約12,767元。
曹嘉華透露，買家為上車客，見樓市暢旺，市場利好因素多，怕遲買越貴，亦願意配合市況加快決定，見上址裝修企理，睇樓翌日即向銀行查詢估價，見銀行估足價，隔日便拍板入市，短短三天火速榮升業主。
原業主於2014年6月以568萬元購入單位，持貨7年沽出，帳面獲利387萬元，單位期內升值約68%。
山景三房創同類新高價易手
中原地產東涌藍天海岸第二分行資深分區營業經理陳偉業表示，映灣園15座高層D室，實用面積約652方呎，三房間隔，向東南山景。原叫價900萬元，減價20萬元，以880萬元沽出，折合實用呎價約13,497元，屬同類型單位新高價。原業主於2007年5月以232.2萬元一手買入單位，現轉手帳面賺647.8萬元，單位期內升值約2.8倍。
陳偉業指，映灣園本月實用呎價約12,833元，較上月升約3%。至於東涌區二手交投靠穩，本月累錄75宗成交。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜銀行估足價！上車客睇樓3日速購映灣園-273775