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二手速遞｜銀行估足價！新盤向隅客918萬入市爵悅庭特色戶
2021-06-24
二手速遞｜銀行估足價！新盤向隅客918萬入市爵悅庭特色戶
新盤熱賣帶動下，二手市場入市氣氛亦活躍，優質單位更加搶手。中原地產荃灣海之戀第二分行B組分行經理林恩信表示，荃灣爵悅庭上月錄得11宗成交，本月交投保持暢旺，累錄10宗成交，包括東爵軒極高層F室特色戶，實用面積約522方呎，兩房間隔。全屋苑僅最頂三層屬特色樓層，擁12呎特高樓底及落地玻璃窗，單位亦附有雅致裝修。原叫價930萬元，經議價後減12萬元，至918萬元成交，折合實用呎價約17,586元。
林恩信透露，買家為大圍新盤向隅客，經歷三輪抽籤均落空，隨即回流二手市場尋覓心水單位；鍾情爵悅庭屬荃灣西鐵沿線樓齡較新的屋苑之一，鄰近西鐵站及商場，上址屬罕有特色單位，遠眺葵涌至中環一帶海景，加上裝修時尚，見銀行估足價，即決定購入自用。
原業主於2016年以634萬元購入單位，持貨約5年，帳面獲利284萬元，單位期內升值約45%。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜銀行估足價！新盤向隅客918萬入市爵悅庭特色戶-273296