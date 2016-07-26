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二手速遞｜鐵路上蓋屋苑尋寶！換樓客775萬買兩房
1 小時前
二手速遞｜鐵路上蓋屋苑尋寶！換樓客775萬買兩房
鐵路上蓋屋苑除擁交通優勢外，部分屋苑更設有商場，配套齊備，吸引買家追捧。中原地產中九龍德福分行區域營業經理賴仲軒指，九龍灣鐵路上蓋德福花園最新錄得兩房成交，單位為D座高層2室，實用面積約538方呎，外望街景，以775萬元易手，折合實用呎價約14,405元。
新買家為同區換樓客，鍾情屋苑位置方便，又擁地鐵上蓋大型商場，議價後即拍板入市作新居。據悉，原業主於2007年8月以218萬元購入單位，持貨近14年，現沽貨帳面大幅獲利557萬元或約2.5倍離場。
賴仲軒表示，德福花園上月全月錄得9宗成交，平均實用呎價約14,472元。
杏花邨6月累錄20宗成交
另外，利嘉閣地產皇牌屋苑杏花邨分行助理分區經理黃銳平稱，杏花邨6月累錄20宗二手成交個案。屋苑現時有約100個單位放售，叫價由780萬元起。
屋苑25座極低層4室，實用面積約560方呎，三房間隔，望內街景，以858萬元成交，折合實用面積呎價約15,321元。據悉，原業主於2010年4月以約370萬元購入上述單位，持貨11年，現轉手帳面賺約488萬元或1.3倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜鐵路上蓋屋苑尋寶！換樓客775萬買兩房-274125