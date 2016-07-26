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二手速遞｜開放式失色？土瓜灣半新盤業主明賺實蝕
2 小時前
二手速遞｜開放式失色？土瓜灣半新盤業主明賺實蝕
中原地產中九龍環海東岸分行高級分行經理葉文浩表示，屯馬綫正式全面通車，帶動沿線新晉物業交投造好，土瓜灣環海．東岸本月錄7宗成交，平均實用呎價約20,840元。
葉文浩指，環海．東岸1A座高層L室，實用面積約194方呎，開放式間隔，座向北方，擁極開揚都市景，以450萬元成交，折合實用呎價約23,196元。
原業主於2015年11月以433.7萬元買入單位，持貨近6年，現易手帳面僅賺16.3萬元或近4%，若扣除代理佣金等雜費後料倒蝕離場。
馬鞍山薈晴放盤一年終減價沽出
至於早前馬鞍山薈晴開放式單位放盤一年終減價易手，世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，單位為1座低層B02室，實用面積約223方呎，屬開放式間隔，座向北面望園景。原叫價390萬元，減價7萬元，終以383萬元沽出，實用面積呎價約17,175元。
據了解，原業主於2018年5月購入單位，當時作價331萬元，持貨3年至今沽售，帳面獲利52萬元或約16%離場。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜開放式失色？土瓜灣半新盤業主明賺實蝕-274117