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二手速遞｜青衣藍澄灣高層兩房反價沽 呎價14344元
17 小時前
二手速遞｜青衣藍澄灣高層兩房反價沽 呎價14344元
利嘉閣地產皇牌屋苑青衣盈翠半島分行高級市務經理何億儂表示，青衣藍澄灣5座高層F室，實用面積約488方呎，兩房間隔，望園景。原開價698萬元，及後反價2萬元，至700萬元成交，折合實用面積呎價約14,344元。
據了解，原業主於2016年6月以約491萬元購入單位，持貨至今約5年，現轉手帳面獲利約209萬元，物業升值約43%。
園景兩房642萬轉手
至於利嘉閣地產皇牌屋苑青衣海欣花園分行經理梁均耀指，屋苑6座中低層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，外望園景，以642萬元沽出，折合實用面積呎價約13,156元。
據了解，原業主於2016年2月以約400萬元購入單位，持貨至今約5年，現轉手帳面獲利約242萬元，物業升值約61%。
梁均耀指，藍澄灣本月至今累錄9宗二手成交，平均成交實用面積呎價約13,555元。屋苑現時有約38個放盤提供，最低入場價由630萬元起。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜青衣藍澄灣高層兩房反價沽-呎價14344元-273574