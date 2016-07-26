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二手速遞｜馬鞍山兩房減價盤處處！迎海業主4年僅賺2%
26 分前
二手速遞｜馬鞍山兩房減價盤處處！迎海業主4年僅賺2%
馬鞍山接連錄得減價盤成交。世紀21奇豐物業海濤居分行經理胡國強表示，迎海1座低層G室，實用面積約512方呎，兩房兩廳間隔，座向東北，望園景。原叫價860萬元，放盤1個月，減價13.2萬元，以846.8萬元易手，實用面積呎價約16,539元。
據了解，原業主於2017年8月購入單位，當時作價828萬元，持貨4年至今轉售，帳面僅賺18.8萬元或約2%，若扣除代理佣金等雜費後，料明賺實蝕。
雅濤居放盤2年終易手
此外，世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊稱，雅濤居2座中層F室，實用面積約482方呎，兩房兩廳間隔。原叫價800萬元，放盤2年，最終減價22萬元，至778萬元沽出，實用面積呎價約16,141元。
據了解，原業主於2015年6月以580萬元購入單位，持貨6年至今沽售，帳面獲利198萬元，單位期內升值約34%。
海典灣呎價1.67萬
另外，世紀21奇豐物業海濤居分行經理胡國強指，海典灣3座中層F室，實用面積約491方呎，兩房兩廳間隔，座向東南望園景觀。原叫價825萬元，放盤1星期，最終減價7萬元，至818萬元成交，實用面積呎價約16,660元。
據了解，原業主於2002年4月購入單位，當時作價179.3萬元，持貨19年至今轉售，帳面賺638.7萬元，單位期內升值近3.6倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜馬鞍山兩房減價盤處處！迎海業主4年僅賺2-274162