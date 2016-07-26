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二手速遞｜馬鞍山居屋減價盤！錦泰苑兩房售538萬
15 小時前
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二手速遞｜馬鞍山居屋減價盤！錦泰苑兩房售538萬
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錦泰苑兩房放盤半年減價近6%成交。(陳奕釗攝)

置業需求強烈，馬鞍山居屋市場交投活躍。世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣稱，錦泰苑錦培閣(K座)高層03室，實用面積約521方呎，兩房兩廳間隔，座向東南享山景。原叫價570萬元，放盤半年，減價32萬或近6%，終以538萬元(居二市場價)沽出，實用面積呎價約10,326元。

據了解，原業主於2000年11月購入單位，當時作價113.5萬元(未補地價)，持貨逾20至今轉售，帳面大賺424.5萬元，單位期內升值約3.7倍。

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錦龍苑三房成交實用平均呎價約8,123元。(陳奕釗攝)

錦龍苑三房減至450萬易手

至於中原地產馬鞍山天宇海分行市務經理陳鴻霆表示，近日二手交投活躍，馬鞍山錦龍苑最新錄得D座高層09室，實用面積約554方呎，三房間隔。原開價約490萬元，議價40萬元或8.2%後，以居二市場價450萬元易手，實用平均呎價約8,123元。

陳鴻霆指，原業主於1993年以92.5萬元購入單位，持貨28年，是次沽出單位帳面獲利357.5萬元或約3.9倍離場。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜馬鞍山居屋減價盤！錦泰苑兩房售538萬-271769
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