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二手速遞｜馬鞍山現破頂潮！新港城三房逼近1200萬
1 小時前
二手速遞｜馬鞍山現破頂潮！新港城三房逼近1200萬
受惠屯馬綫全線開通，馬鞍山區樓價升溫，並接連出現破頂成交。利嘉閣地產皇牌屋苑馬鞍山中心分行首席聯席董事楊震霆表示，新港城5期海濤居3座高層A室，實用面積約654方呎，屬三房套間隔，外望海景，以1,198萬元沽出，折合實用面積呎價約18,318元，雙雙創屋苑新高。
據悉，業主於2014年7月以約730.8萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約467.2萬元，物業期內升值約64%。
楊震霆補充，屋苑本月暫錄約2宗二手成交，平均實用面積成交呎價約16,247元。屋苑現時約有25個放盤，最低入場價由738萬元起。
迎海兩房呎售1.82萬
另外，楊震霆指，迎海一期5座高層A室，實用面積約496方呎，屬兩房連儲物室間隔，外望園景，以905萬元易手，折合實用面積呎價約18,246元，成交價及呎價均創屋苑同類新高。
據悉，業主於2018年6月以約860萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面獲利約45萬元或5%。楊震霆補充，屋苑本月暫錄約2宗二手成交，平均實用面積成交呎價約17,489元。現時約有250個放盤，最低入場價由850萬元起。
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