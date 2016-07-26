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二手速遞｜高層戶兩極化！何文田要蝕讓 青衣破頂
1 小時前
二手速遞｜高層戶兩極化！何文田要蝕讓 青衣破頂
買家入市喜好各有不同，如部分鍾情高層單位，因可享有較佳景觀，而市場上高層單位成交個案卻出現兩極化。
中原地產九龍豪宅高級分區經理馬肇堅表示，何文田皓畋5座高層D室，實用面積約529方呎，兩房兩廳間隔，享開揚市景，最新連同租約以1,136萬元市價易手，折合實用呎價約21,474元。新買家鍾情屋苑擁巨型會所，單位間隔實用，且擁34名校網，無樓睇下仍果斷入市自用。據了解，原業主於2017年2月以1,144萬元購入單位，意味是次轉手帳面蝕讓8萬元離場。
青衣盈翠半島13年轉手大賺1970萬
至於青衣卻錄新高價成交，利嘉閣地產皇牌屋苑青衣灝景灣一行助理分區市務董事彭錦添指，盈翠半島6座高層雙連單位，實用面積約1,541方呎，外望如心海景，以2,842萬元沽出，折合實用面積呎價約18,443元，成交價創屋苑新高。據了解，原業主於2007年11月以合共大約872萬元購入上述兩個單位，持貨至今約13年，現轉手帳面大賺約1,970萬元或約2.3倍。彭錦添補充，盈翠半島本月暫錄5宗二手成交個案。
加州豪園單號屋劈180萬沽仍創新高
另外市場其他新高價成交方面，中原地產葡萄園及加州花園市務經理譚永康稱，加州豪園剛錄本月首宗成交，為聖哥拉徑單號屋，實用面積約1,713方呎，連約1,300方呎花園，放盤時叫價約2,380萬元，議價後雖減180萬元或約7.6%，至2,200萬元沽出，實用面積平均呎價約12,843元，但成功創同類單位新高。
新買家為用家，已睇樓一段時間，見屋苑居住環境舒適，享單邊開揚景觀，購入單位作自住用途。據了解，原業主於2002年以660萬元購入單位，持貨19年，是次沽出單位帳面獲利約1,540萬元或2.3倍離場。
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