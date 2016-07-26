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二手速遞｜高層戶兩極化！何文田要蝕讓 青衣破頂
1 小時前
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樓市樓價二手高層單位何文田皓畋新界青衣盈翠半島加州豪園新高破頂
二手速遞｜高層戶兩極化！何文田要蝕讓 青衣破頂
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原業主於2017年2月以1,144萬元購入皓畋兩房。(資料圖片)

買家入市喜好各有不同，如部分鍾情高層單位，因可享有較佳景觀，而市場上高層單位成交個案卻出現兩極化。

中原地產九龍豪宅高級分區經理馬肇堅表示，何文田皓畋5座高層D室，實用面積約529方呎，兩房兩廳間隔，享開揚市景，最新連同租約以1,136萬元市價易手，折合實用呎價約21,474元。新買家鍾情屋苑擁巨型會所，單位間隔實用，且擁34名校網，無樓睇下仍果斷入市自用。據了解，原業主於2017年2月以1,144萬元購入單位，意味是次轉手帳面蝕讓8萬元離場。

青衣盈翠半島13年轉手大賺1970萬

至於青衣卻錄新高價成交，利嘉閣地產皇牌屋苑青衣灝景灣一行助理分區市務董事彭錦添指，盈翠半島6座高層雙連單位，實用面積約1,541方呎，外望如心海景，以2,842萬元沽出，折合實用面積呎價約18,443元，成交價創屋苑新高。據了解，原業主於2007年11月以合共大約872萬元購入上述兩個單位，持貨至今約13年，現轉手帳面大賺約1,970萬元或約2.3倍。彭錦添補充，盈翠半島本月暫錄5宗二手成交個案。

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盈翠半島本月暫錄5宗二手成交個案。(資料圖片)

加州豪園單號屋劈180萬沽仍創新高

另外市場其他新高價成交方面，中原地產葡萄園及加州花園市務經理譚永康稱，加州豪園剛錄本月首宗成交，為聖哥拉徑單號屋，實用面積約1,713方呎，連約1,300方呎花園，放盤時叫價約2,380萬元，議價後雖減180萬元或約7.6%，至2,200萬元沽出，實用面積平均呎價約12,843元，但成功創同類單位新高。

新買家為用家，已睇樓一段時間，見屋苑居住環境舒適，享單邊開揚景觀，購入單位作自住用途。據了解，原業主於2002年以660萬元購入單位，持貨19年，是次沽出單位帳面獲利約1,540萬元或2.3倍離場。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/二手速遞｜高層戶兩極化！何文田要蝕讓-青衣破頂-275713
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